На Ямале мужчину бросили в бассейн в попытке отрезвить, он утонул

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Двое жителей Двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа , отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн в попытке отрезвить его, однако он утонул, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Согласно данным следствия, трое мужчин в дневное время распивали алкоголь, находясь в сауне в городе Губкинский.

"Посчитав, что их 54-летний приятель слишком пьян и нуждается в срочном отрезвлении, приятели бросили его в бассейн, в результате чего мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утонул", - отметили в ведомстве.

Понимая, что он перестал подавать признаки жизни, подозреваемые достали его из воды и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.