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На Ямале мужчину бросили в бассейн в попытке отрезвить, он утонул
Двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн в попытке отрезвить его, однако он утонул, сообщает в четверг... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:21
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Ямале мужчину бросили в бассейн в попытке отрезвить, он утонул

09:21 23.07.2020
1006
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн в попытке отрезвить его, однако он утонул, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Согласно данным следствия, трое мужчин в дневное время распивали алкоголь, находясь в сауне в городе Губкинский.
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"Посчитав, что их 54-летний приятель слишком пьян и нуждается в срочном отрезвлении, приятели бросили его в бассейн, в результате чего мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утонул", - отметили в ведомстве.
Понимая, что он перестал подавать признаки жизни, подозреваемые достали его из воды и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.
Исходя из постановления главы региона Дмитрия Артюхова о режиме повышенной готовности в ЯНАО, введенного в связи с распространением коронавируса, сауны относятся к организациям, которые могут осуществлять свою деятельность на территории округа.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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