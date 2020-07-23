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СМИ: "Росморпорт" предложил повысить ставки для судов загранплавания
ФГУП "Росморпорт" просит ускорить повышение ставок портовых сборов для судов загранплавания, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:24
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россия
росморпорт
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156230/10/1562301008_0:167:3048:1882_1400x0_80_0_0_18c72ec79af8c37a58d2def459453eaf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, росморпорт, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

СМИ: "Росморпорт" предложил повысить ставки для судов загранплавания

09:20 23.07.2020 (обновлено: 09:24 23.07.2020)
85
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли в порту Находка в Приморском крае
Корабли в порту Находка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Корабли в порту Находка в Приморском крае. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ФГУП "Росморпорт" просит ускорить повышение ставок портовых сборов для судов загранплавания, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы "Росморпорта" Андрея Лаврищева в совет потребителей.
"На фоне падения грузооборота и доходов от портовых сборов ФГУП "Росморпорт" просит ускорить принятие их предельных ставок, а также впервые с 2016 года проиндексировать тариф. Рост цен, по замыслу компании, коснется только загранплавания. В основном индексация будет ниже инфляции (3%), но в ряде случаев сборы вырастут гораздо больше", - пишет издание.
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Отмечается, что работа по установлению единых по бассейнам предельных ставок портовых сборов была приостановлена из-за пандемии коронавируса. "Росморпорт" обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оперативно принять решение и установить для предприятия предельные максимальные ставки портовых сборов.
Глава ФГУП в письме отмечает снижение доходов от портовых сборов, отсутствие индексации тарифа, которая не проводилась с 2016 года, и девальвацию рубля. "Росморпорт" настаивает на увеличении цен, причем оно должно коснуться только загранплавания. Для поддержки российских судовладельцев, работающих в каботаже, ставки предлагается оставить прежними.
Газета пишет, что в большинстве случаев речь идет о повышении сборов на 3%, то есть ниже инфляции. Однако в ряде крупных портов, в том числе Мурманск, Туапсе, Владивосток, Восточный, Находка, Пригородное, Ванино, Де-Кастри, Новороссийск, Большой порт Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-Луга, индексация будет индивидуальной, в пределах 2–15%. В результате доходы от портовых сборов вырастут на 520 миллионов рублей - до 17,6 миллиарда рублей, следует из письма.
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Замглавы управления регулирования транспорта ФАС Виктория Воронова сообщила изданию, что служба изучит тарифную заявку "Росморпорта" с учетом анализа эффективности использования уже имеющихся тарифных источников в отношении как операционных расходов, так и инвестиций в развитие портовой инфраструктуры. В "Росморпорте" на запрос газеты не ответили. Источники издания в отрасли говорят, что судоходные компании и так оказались в кризисной ситуации из-за коронавируса, ожидается сокращение грузопотока в 2020–2021 годах, и новые сборы станут дополнительной нагрузкой на бизнес.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияРосморпортФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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