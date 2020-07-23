МИД надеется на продуктивный диалог с Кипром по двойному налогообложению

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает на продуктивный диалог с Кипром и выработку приемлемого решения по вопросу внесения изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон

"В соответствии с указанием руководства страны МИД России совместно с Минфином России поручено определить перечень международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации", - заявил дипломат.

Кипр находится в числе тех стран, с которыми у России есть подобные соглашения, "и ему, как известно, принадлежит весомая доля в общем объеме дивидендов, выплачиваемых из России за рубеж". В связи с этим российская сторона передала кипрским партнерам проект дополнительного протокола к межправительственному соглашению об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 1998 года (в редакции 2010 года).

"Ведутся консультации, прошло уже три раунда. При этом действующие статьи соглашения и сложившаяся международная практика позволяют прекратить действие межправсоглашения, если договориться не удастся. Однако мы рассчитываем на продуктивный диалог и приемлемое решение", - заявил дипломат.