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МИД надеется на продуктивный диалог с Кипром по двойному налогообложению
Москва рассчитывает на продуктивный диалог с Кипром и выработку приемлемого решения по вопросу внесения изменений в соглашение об избежании двойного... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:19
россия
юрий пилипсон
кипр
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экономика
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россия, юрий пилипсон, кипр, москва, экономика

МИД надеется на продуктивный диалог с Кипром по двойному налогообложению

09:19 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает на продуктивный диалог с Кипром и выработку приемлемого решения по вопросу внесения изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"В соответствии с указанием руководства страны МИД России совместно с Минфином России поручено определить перечень международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации", - заявил дипломат.
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Кипр находится в числе тех стран, с которыми у России есть подобные соглашения, "и ему, как известно, принадлежит весомая доля в общем объеме дивидендов, выплачиваемых из России за рубеж". В связи с этим российская сторона передала кипрским партнерам проект дополнительного протокола к межправительственному соглашению об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 1998 года (в редакции 2010 года).
"Ведутся консультации, прошло уже три раунда. При этом действующие статьи соглашения и сложившаяся международная практика позволяют прекратить действие межправсоглашения, если договориться не удастся. Однако мы рассчитываем на продуктивный диалог и приемлемое решение", - заявил дипломат.
Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения и просьбой дать ответ до 15 июня. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ с другими странами. Стороны договорились 25 июня на телеконференции обсудить ситуацию, третий раунд переговоров прошел 9 июля.
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РоссияЮрий ПилипсонКипрМоскваЭкономика
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