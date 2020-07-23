В Новосибирской области выявили 110 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8511 случаев COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 513 детей. 6498 пациентов выздоровели (+108 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 71 год и четыре женщины, им было 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 184 человека.