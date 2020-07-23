В Новосибирской области выявили 110 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 23 июл – РИА Новости. Сто десять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 108 человек, скончались еще пятеро, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8511 случаев COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 513 детей. 6498 пациентов выздоровели (+108 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 71 год и четыре женщины, им было 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 184 человека.
"В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ – 18 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1775. В больницы районов области госпитализированы 832 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели более 288 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 809 жителей региона, более 30 тысяч человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф