Версию вертолета Ми-26Т2В для Арктики начнут создавать в 2021 году

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Модернизированный вертолет Ми-26Т2В будет готов к серийному производству в начале 2021 года, после чего будет создаваться его арктический вариант, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Модернизированный вертолет Ми-26Т2В будет готов к серийному производству в начале 2021 года, после чего будет создаваться его арктический вариант, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский

"Наша первая задача сегодня завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)", - сказал Богинский.

По его словам, сейчас идут летные совместные испытания, но вопрос арктической машины обсуждается. "Как только завершим работу по Ми-26Т2В, более плотно перейдем к этой истории. Также мы показывали эту идею коллегам из МЧС. Наша задача попытаться унифицировать облики для военных и МЧС", - добавил глава вертолетного холдинга.

В 2019 году Богинский сообщал РИА Новости, что холдинг " Вертолеты России " разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. Тогда он говорил, что рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены. По его словам, с момента получения технического задания от военных до создания опытного образца пройдет около двух лет.

Ми-26Т2ВА будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей, он будет обладать рядом специфических характеристик: утепленным фюзеляжем, системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, специальным оборудованием для приготовления и нагрева пищи.