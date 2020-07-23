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Версию вертолета Ми-26Т2В для Арктики начнут создавать в 2021 году
Модернизированный вертолет Ми-26Т2В будет готов к серийному производству в начале 2021 года, после чего будет создаваться его арктический вариант, сообщил РИА... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:12
андрей богинский
вертолеты россии
ми-26
безопасность
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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андрей богинский, вертолеты россии, ми-26, безопасность

Версию вертолета Ми-26Т2В для Арктики начнут создавать в 2021 году

09:12 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТяжелый вертолет Ми-26
Тяжелый вертолет Ми-26
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Тяжелый вертолет Ми-26. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Модернизированный вертолет Ми-26Т2В будет готов к серийному производству в начале 2021 года, после чего будет создаваться его арктический вариант, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
"Наша первая задача сегодня завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)", - сказал Богинский.
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По его словам, сейчас идут летные совместные испытания, но вопрос арктической машины обсуждается. "Как только завершим работу по Ми-26Т2В, более плотно перейдем к этой истории. Также мы показывали эту идею коллегам из МЧС. Наша задача попытаться унифицировать облики для военных и МЧС", - добавил глава вертолетного холдинга.
В 2019 году Богинский сообщал РИА Новости, что холдинг "Вертолеты России" разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. Тогда он говорил, что рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены. По его словам, с момента получения технического задания от военных до создания опытного образца пройдет около двух лет.
Ми-26Т2ВА будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей, он будет обладать рядом специфических характеристик: утепленным фюзеляжем, системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, специальным оборудованием для приготовления и нагрева пищи.
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На вооружении Морской авиации ВМФ России имеется арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ - Ми-8АМТШ-ВА. Контракт на поставку этих машин для арктической группировки был подписан с министерством обороны РФ в феврале 2016 года. Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией - улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от минус 40 и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.
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Андрей БогинскийВертолеты РоссииМи-26Безопасность
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