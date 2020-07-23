https://ria.ru/20200723/1574762176.html
В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 453 пациента
Еще 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили уже более 173 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:08
2020-07-23T09:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва