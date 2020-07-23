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В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 453 пациента
Еще 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили уже более 173 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 453 пациента

09:08 23.07.2020 (обновлено: 09:22 23.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еще 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили уже более 173 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 453 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392", - сообщила вице-мэр.
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