Ликвидацию разлива авиатоплива на Таймыре планируют завершить 31 июля

КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости. Работы по ликвидации разлива авиатоплива на Работы по ликвидации разлива авиатоплива на Таймыре планируется завершить 31 июля, сообщили РИА Новости в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края

Днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера. Администрация района сообщила, что топливо попало в два озера.

"На месте разлива авиационного топлива в поселке Тухард продолжается обработка сорбентами водных поверхностей, уточнение объемов собранной топливно-водяной смеси и нефтепродукта, а также мониторинг экологической обстановки. Согласно плану по ликвидации последствий аварии, завершение работ, в том числе и оформление документального подтверждения, запланировано на 31 июля", - сказал собеседник агентства.

В администрации сообщили, что в данный момент продолжается дополнительная промывка створа ручья от места аварии до устья на малом озере, проверка боновых заграждений на озерах, опорожнение поврежденного трубопровода. Результаты отбора пробы за 21 июля показали отсутствие превышения ПДК во всех местах их взятия за исключением истока ручья, соединяющего малое и большое озера (в 1,2 раза).