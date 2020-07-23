Вторая группа российских медиков прибыла в Киргизию для борьбы с COVID-19

БИШКЕК, 23 июл - РИА Новости. Вторая группа российских медиков прибыла в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в четверг в посольстве РФ в республике.
По его словам, 25 июля ожидается прибытие еще одного спецборта МЧС России – с большой партией медицинского оборудования и медикаментами на общую сумму 150 миллионов рублей.
В среду в Киргизию прибыл борт Минобороны России с 19 военными медиками на борту. Они разделены на шесть групп и уже помогают киргизским врачам в лечении больных COVID-19.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 29 359. Умерли 1123 человека. По оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом пациентов. Из-за нехватки медперсонала кабмин отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.