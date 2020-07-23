В Новосибирской области выясняют причины схода породы на отвале

"Экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий", - говорится в сообщении компании.

В "Сибантраците" пояснили, что сход породы произошел на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов.

По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали посевы на полях местных жителей. В компании сообщают, что в результате схода породы оказался затронут овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. "Состояние ближайших водных объектов не нарушено", - отметили в "Сибантраците". В администрации Искитимского района Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать возможный ущерб сельскому поселению.