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В Новосибирской области выясняют причины схода породы на отвале
Экспертная группа выясняет причины обвала породы на отвале горных пород предприятия "Сибирский антрацит" и разработает программу ликвидации последствий,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:53
сибирский антрацит
искитимский район
новосибирская область
происшествия
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353
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сибирский антрацит, искитимский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области выясняют причины схода породы на отвале

09:53 23.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота компании "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа компании "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 июл – РИА Новости. Экспертная группа выясняет причины обвала породы на отвале горных пород предприятия "Сибирский антрацит" и разработает программу ликвидации последствий, сообщает компания.
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, 18 июля в районе населенном пункте Линёво Искитимского района на территории горнодобывающего предприятия произошел сход пустой породы в водоем для технических нужд организации. Пострадавших, разрушений и нарушений в работе предприятия нет.
В АО "Сибирский антрацит" пояснили, что 18 июля произошла "деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород". Пострадавших нет.
"Экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий", - говорится в сообщении компании.
В "Сибантраците" пояснили, что сход породы произошел на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов.
По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали посевы на полях местных жителей. В компании сообщают, что в результате схода породы оказался затронут овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. "Состояние ближайших водных объектов не нарушено", - отметили в "Сибантраците". В администрации Искитимского района Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать возможный ущерб сельскому поселению.
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Сибирский антрацитИскитимский районНовосибирская областьПроисшествия
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