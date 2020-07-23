Власти Башкирии оценили введение компенсации за поездки по России

"Нововведение, безусловно, должно подтянуть туристический бизнес в регионах России. Кешбэк за отдых в стране позволит отбить те пустые месяцы в межсезонье, когда обычно туристический поток снижается. Кроме того, даст возможность туристическому бизнесу компенсировать май и июнь, когда во время ограничений из-за пандемии коронавируса предприниматели понесли потери. Самое главное, все участники процесса — и туристы, и туроператоры — получат положительный результат", — сказал он РИА Новости.

"В республике этим летом и так есть рост туристов, в два-три раза больше обычного. Жителей России привлекают в Башкирии геопарки, пещеры, которых у нас порядка тысячи, более ста гор высотой выше километра, сплавы по рекам региона. У нас активно развивается и внутренний туризм. По всей республике начали появляться указатели на туристические объекты. Работает туристический сайт Terra Bashkiria с проложенными маршрутами по региону, где любой желающий может выбрать себе отдых на природе", — рассказал собеседник агентства.