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Власти Башкирии оценили введение компенсации за поездки по России
Кешбэк за отдых в российских регионах компенсирует туристическому бизнесу потери, понесенные за время пандемии, и поможет выжить в межсезонье, считает глава... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:37
республика башкортостан
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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республика башкортостан, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, госдума рф, общество

Власти Башкирии оценили введение компенсации за поездки по России

08:55 23.07.2020 (обновлено: 10:37 23.07.2020)
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© РИА Новости / Вадим БрайдовВид со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Вид со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Вид со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Архивное фото
УФА, 23 июл — РИА Новости. Кешбэк за отдых в российских регионах компенсирует туристическому бизнесу потери, понесенные за время пандемии, и поможет выжить в межсезонье, считает глава госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков.

"Нововведение, безусловно, должно подтянуть туристический бизнес в регионах России. Кешбэк за отдых в стране позволит отбить те пустые месяцы в межсезонье, когда обычно туристический поток снижается. Кроме того, даст возможность туристическому бизнесу компенсировать май и июнь, когда во время ограничений из-за пандемии коронавируса предприниматели понесли потери. Самое главное, все участники процесса — и туристы, и туроператоры — получат положительный результат", — сказал он РИА Новости.

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Нафиков отметил, что туристический бизнес Башкирии справится с ростом потока отдыхающих.
"В республике этим летом и так есть рост туристов, в два-три раза больше обычного. Жителей России привлекают в Башкирии геопарки, пещеры, которых у нас порядка тысячи, более ста гор высотой выше километра, сплавы по рекам региона. У нас активно развивается и внутренний туризм. По всей республике начали появляться указатели на туристические объекты. Работает туристический сайт Terra Bashkiria с проложенными маршрутами по региону, где любой желающий может выбрать себе отдых на природе", — рассказал собеседник агентства.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что туристической отрасли дополнительно выделят 15 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на развитие внутреннего туризма, в том числе на частичную компенсацию расходов тем людям, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. В список вошли более 50 регионов, в том числе и Башкирия.
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Республика БашкортостанАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил МишустинГосдума РФОбщество
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