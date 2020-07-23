Китайский генконсул в Хьюстоне отреагировал на закрытие дипмиссии

Накануне Госдепартамент закрыл дипучреждение, "чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев". По данным СМИ, во вторник вечером там сжигали документы, другие подробности не сообщаются. Пекин призвал Вашингтон немедленно отменить это решение, в противном случае последуют "решительные ответные меры".
"Я знаю, что у вас, американцев, это называется верховенством права и человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Если вы говорите, что мы что-то нарушили, то предоставьте нам доказательства. В противном случае мы невиновны, пока вы не докажете вину", — прокомментировал генконсул в эфире телеканала ABC13 Houston.
Также он призвал американскую сторону проверить факты. "Если вы говорите ложь или неправду сто раз, то от этого они правдой не становятся", — подчеркнул Цай Вэй.
Он отметил, что никогда не предполагал, что к китайским дипломатам "будут так относиться", поскольку они "прибыли для установления дружеских отношений и взаимопонимания".
Диалог США и Китая остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.