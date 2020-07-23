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Китайский генконсул в Хьюстоне отреагировал на закрытие дипмиссии
США должны предоставить доказательства "нарушений" со стороны дипмиссии Китая в Хьюстоне, заявил генконсул КНР в этом городе Цай Вэй. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:21
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Что-то подобное было совсем недавно у нас.И тогда китайцы промолчали.Вот так,по одному и будут «выщёлкивать».
87
Китай ответит реально. Для начала, я предполагаю, закроет консульство в Гонконге. И это удар будет америкосам побольней. Это наша сопли жевали и лебезят об "американском партнерство"..... Тошнит уже, гордости никакой
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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морган ортагус, дональд трамп, мид кнр, хьюстон, вашингтон (город), сша, в мире

Китайский генконсул в Хьюстоне отреагировал на закрытие дипмиссии

08:52 23.07.2020 (обновлено: 09:21 23.07.2020)
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© AP Photo / Pat SullivanГенеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
© AP Photo / Pat Sullivan
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. США должны предоставить доказательства "нарушений" со стороны дипмиссии Китая в Хьюстоне, заявил генконсул КНР в этом городе Цай Вэй.
Накануне Госдепартамент закрыл дипучреждение, "чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев". По данным СМИ, во вторник вечером там сжигали документы, другие подробности не сообщаются. Пекин призвал Вашингтон немедленно отменить это решение, в противном случае последуют "решительные ответные меры".
Алексей Фененко
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"Я знаю, что у вас, американцев, это называется верховенством права и человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Если вы говорите, что мы что-то нарушили, то предоставьте нам доказательства. В противном случае мы невиновны, пока вы не докажете вину", — прокомментировал генконсул в эфире телеканала ABC13 Houston.
Также он призвал американскую сторону проверить факты. "Если вы говорите ложь или неправду сто раз, то от этого они правдой не становятся", — подчеркнул Цай Вэй.
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Он отметил, что никогда не предполагал, что к китайским дипломатам "будут так относиться", поскольку они "прибыли для установления дружеских отношений и взаимопонимания".
Диалог США и Китая остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.
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Морган ОртагусДональд ТрампМИД КНРХьюстонВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Что-то подобное было совсем недавно у нас.И тогда китайцы промолчали.Вот так,по одному и будут «выщёлкивать».
23 июля, 09:29
Олег 84
7250901
Китай ответит реально. Для начала, я предполагаю, закроет консульство в Гонконге. И это удар будет америкосам побольней. Это наша сопли жевали и лебезят об "американском партнерство"..... Тошнит уже, гордости никакой
23 июля, 09:44
Геннадий Чабанов
1800004
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