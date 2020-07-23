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"Коммерсант": владельцы "Шоколадницы" намерены разделить активы
Основные владельцы группы компаний "Шоколадница" Александр Колобов и Симан Поваренкин намерены разделить активы группы, которые включают, в частности, сети... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:20
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, снг, kfc, москва, экономика

"Коммерсант": владельцы "Шоколадницы" намерены разделить активы

09:18 23.07.2020 (обновлено: 09:20 23.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска кофейни "Шоколадница"
Вывеска кофейни Шоколадница
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска кофейни "Шоколадница". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основные владельцы группы компаний "Шоколадница" Александр Колобов и Симан Поваренкин намерены разделить активы группы, которые включают, в частности, сети "Кофе Хауз", "Ваби Саби", на фоне ситуации на ресторанном рынке из-за коронавируса, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, раздел будет происходить по блокам. В один войдут собственные заведения сетей "Шоколадница", "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", в другой - точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, которые группа развивает по франшизе. Третий блок представит компания ArenaFoodsCatering, которая, в частности, была организатором питания на стадионах в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Пандемия COVID-19 только усугубила желание разделить активы, сообщил источник издания. Получить комментарии от Поваренкина и Колобова газете не удалось. В "Шоколаднице" изданию заявили, что не располагают информацией об отношениях между акционерами.
Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает бизнес "Шоколадницы", "Кофе Хауз" и "Ваби Саби" на февраль этого года минимум в 4 миллиарда рублей. Партнерские точки и ArenaFoodsCatering, по его словам, могут совместно стоить от 1 миллиарда рублей. Эксперт отмечает, что "Шоколадница", у которой много объектов в торговых центрах, оказалась в наиболее сложном положении при текущей ситуации в ресторанном бизнесе на фоне коронавируса. По его мнению, при худшем варианте сеть потеряет более 50% заведений.
Группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби". "Шоколадница" является одной из крупнейших компаний на ресторанном рынке России. Сейчас сеть насчитывает около 300 кофеен в Москве, регионах и странах СНГ.
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