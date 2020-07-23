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НА ВДНХ высадили более 44 тысяч растений и хвойных кустарников
Более 44 тысяч многолетних растений и хвойных кустарников высадили на больших цветниках ландшафтного парка ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:47
вднх
василий кандинский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вднх, василий кандинский, общество

НА ВДНХ высадили более 44 тысяч растений и хвойных кустарников

08:47 23.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВДНХ
ВДНХ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 44 тысяч многолетних растений и хвойных кустарников высадили на больших цветниках ландшафтного парка ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В ландшафтном парке ВДНХ завершилось обновление цветников под общим названием "Большая картина полей", которые еще известны как "поля Кандинского". На смену однолетним растениям высадили 50 видов и 70 различных сортов многолетних цветов, а также хвойные кустарники. Такое разнообразие культур позволит посетителям любоваться цветением до поздней осени. Было высажено более 44 тысяч растений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители смогут увидеть новобельгийские астры, крупноголовые васильки, гибридную герань, сибирские ирисы и другие цветы.
Добавляется, что система цветников "Большая картина полей" расположена на территории ландшафтного парка в природной зоне под "Природа культивируемая". Она была создана по концепции французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена в 2018 году.
"По его замыслу, цветники должны напоминать яркие картины русского художника-абстракциониста Василия Кандинского", - приводятся на сайте слова пресс-службы ВДНХ.
Посетители ВДНХ гуляют у фонтанов
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ВДНХВасилий КандинскийОбщество
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