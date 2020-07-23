НА ВДНХ высадили более 44 тысяч растений и хвойных кустарников

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 44 тысяч многолетних растений и хвойных кустарников высадили на больших цветниках ландшафтного парка ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В ландшафтном парке ВДНХ завершилось обновление цветников под общим названием "Большая картина полей", которые еще известны как "поля Кандинского". На смену однолетним растениям высадили 50 видов и 70 различных сортов многолетних цветов, а также хвойные кустарники. Такое разнообразие культур позволит посетителям любоваться цветением до поздней осени. Было высажено более 44 тысяч растений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут увидеть новобельгийские астры, крупноголовые васильки, гибридную герань, сибирские ирисы и другие цветы.

Добавляется, что система цветников "Большая картина полей" расположена на территории ландшафтного парка в природной зоне под "Природа культивируемая". Она была создана по концепции французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена в 2018 году.