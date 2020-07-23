В Московском зоопарке родились три птенца полярной совы

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Три птенца полярной совы вылупились в Три птенца полярной совы вылупились в Московском зоопарке , малыши уже самостоятельно берут пищу - могут заглотить мышку, сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

​"Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу - могут заглотить мышку, если она будет лежать где-то поблизости. Но взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год", - рассказали в пресс-службе.

В зоопарке отметили, что посетители редко проходят мимо вольера белой совы. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением.

"А вот их птенцы – пока совсем не похожи на белоснежных родителей. Это пушистые серые комочки с большими желтыми глазами", - отметили в зоопарке.

Уточняется, что для молодой мамы это первое потомство. Самец, которому 10 лет, начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца.

"Она не покидала гнездо все время насиживания, а заботливый папа регулярно ее кормил и защищал: сотрудники зоопарка вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках, чтобы обеспокоенный отец их не поцарапал. До сих пор киперы подходят к птицам с опаской", - рассказали в зоопарке.

​Также в зоосаде рассказали, что у полярных сов просторный вольер сложной формы: там находятся террасы разной высоты, чтобы совы могли выбрать комфортное место. Кроме того, сотрудники не стали косить в вольере траву, чтобы лишний раз не беспокоить птенцов. Для совиной семьи – это дополнительная защита от посторонних глаз и шумов.