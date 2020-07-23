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В Московском зоопарке родились три птенца полярной совы
Три птенца полярной совы вылупились в Московском зоопарке, малыши уже самостоятельно берут пищу - могут заглотить мышку, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:19
московский зоопарк
общество
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московский зоопарк, общество

В Московском зоопарке родились три птенца полярной совы

09:18 23.07.2020 (обновлено: 09:19 23.07.2020)
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© Московский зоопаркПтенец белой (полярной) совы в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео
Птенец белой (полярной) совы в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео
© Московский зоопарк
Птенец белой (полярной) совы в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Три птенца полярной совы вылупились в Московском зоопарке, малыши уже самостоятельно берут пищу - могут заглотить мышку, сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.
​"Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу - могут заглотить мышку, если она будет лежать где-то поблизости. Но взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год", - рассказали в пресс-службе.
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В зоопарке отметили, что посетители редко проходят мимо вольера белой совы. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением.
"А вот их птенцы – пока совсем не похожи на белоснежных родителей. Это пушистые серые комочки с большими желтыми глазами", - отметили в зоопарке.
Уточняется, что для молодой мамы это первое потомство. Самец, которому 10 лет, начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца.
"Она не покидала гнездо все время насиживания, а заботливый папа регулярно ее кормил и защищал: сотрудники зоопарка вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках, чтобы обеспокоенный отец их не поцарапал. До сих пор киперы подходят к птицам с опаской", - рассказали в зоопарке.
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​Также в зоосаде рассказали, что у полярных сов просторный вольер сложной формы: там находятся террасы разной высоты, чтобы совы могли выбрать комфортное место. Кроме того, сотрудники не стали косить в вольере траву, чтобы лишний раз не беспокоить птенцов. Для совиной семьи – это дополнительная защита от посторонних глаз и шумов.
​Вольер полярных сов находится на Новой территории рядом с вольером белых медведей. Посетители уже могут увидеть маленьких серых птенцов.
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Московский зоопаркОбщество
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