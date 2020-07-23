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СМИ: Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду
Китай рассматривает возможность закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия в отношении китайского... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:06
обострение отношений сша и китая
коронавирус covid-19
морган ортагус
дональд трамп
мид кнр
китай
ухань
сша
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китай
ухань
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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обострение отношений сша и китая, коронавирус covid-19, морган ортагус, дональд трамп, мид кнр, китай, ухань, сша, гуанчжоу, в мире

СМИ: Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду

08:36 23.07.2020 (обновлено: 09:06 23.07.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай рассматривает возможность закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия в отношении китайского генконсульства в Хьюстоне, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
На территории континентального Китая действуют пять консульских учреждений США – в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане.
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"Ожидается, что закрытие учреждения в Чэнду приведет к дальнейшей эскалации напряженности между США и Китаем, который обещал ответные меры на закрытие своего консульства в Хьюстоне", - пишет газета.
Консульство США в Чэнду, которое было открыто в 1985 году, считается стратегически важным, так как покрывает юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.
Ранее появились сообщения, что Китай может закрыть генконсульство США в Ухане, однако США уже эвакуировали оттуда дипломатический персонал, когда началась эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19.
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Ранее МИД КНР сообщил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон. Как заявил официальный представить ведомства Ван Вэньбинь, Китай обязательно даст необходимый и обоснованный ответ на это требование. При этом, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях, что в генконсульстве в Хьюстоне был пожар, так как сотрудники дипмиссии сжигали секретные документы, Ван Вэньбинь заявил, что "генконсульство в Хьюстоне функционирует нормально".
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.
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Обострение отношений США и КитаяКоронавирус COVID-19Морган ОртагусДональд ТрампМИД КНРКитайУханьСШАГуанчжоуВ мире
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