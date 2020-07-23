СМИ: Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду

"Ожидается, что закрытие учреждения в Чэнду приведет к дальнейшей эскалации напряженности между США и Китаем, который обещал ответные меры на закрытие своего консульства в Хьюстоне", - пишет газета.

Ранее МИД КНР сообщил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон. Как заявил официальный представить ведомства Ван Вэньбинь, Китай обязательно даст необходимый и обоснованный ответ на это требование. При этом, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях, что в генконсульстве в Хьюстоне был пожар, так как сотрудники дипмиссии сжигали секретные документы, Ван Вэньбинь заявил, что "генконсульство в Хьюстоне функционирует нормально".