В Германии ответили США на угрозы санкций против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ужесточение американских санкций против "Северного потока — 2" нарушает международное право, заявил в интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт, которого могут затронут ограничительные меры.
"Мы еще не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций <…> Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы", — пояснил он.
Бургомистр добавил, что проекты наподобие "Северного потока — 2" играют важную роль в развитии маленького портового города: создаются новые рабочие места, появляется возможность рекламировать свой диапазон производительности на международном уровне.
"Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией <…> На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать", — добавил он.
Минувшей ночью палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против "Северного потока — 2". Если документ вступит в силу, то ограничительные меры затронут всех, кто прямо или косвенно связан со строительством газопровода. В их число может войти и Франк Крахт, поскольку в порту, на 90 процентов принадлежащему городу Засницу, стоят два российских корабля, намеревающихся завершить прокладку труб.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В декабре Вашингтон включил в оборонный бюджет санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas практически сразу остановила работы.
Москва неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Вчера, 09:47Сказано в эфиреОтветит ли немецкий бизнес на санкции США против "Северного потока-2"?Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против "Северного потока-2", заявили в Восточном комитете немецкой экономики. Политолог Юрий Светов предположил в эфире радио Sputnik, что может последовать за этими заявлениями.