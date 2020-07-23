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В Германии ответили США на угрозы санкций против "Северного потока — 2"
Ужесточение американских санкций против "Северного потока — 2" нарушает международное право, заявил в интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:41
германия
сша
северный поток — 2
в мире
экономика
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Однополярный мир в сфере безопасности эксплуатации газопроводов существует. Безусловный лидер, увы, США.
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германия
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
германия, сша, северный поток — 2, в мире, экономика

В Германии ответили США на угрозы санкций против "Северного потока — 2"

08:49 23.07.2020 (обновлено: 10:41 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ужесточение американских санкций против "Северного потока — 2" нарушает международное право, заявил в интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт, которого могут затронут ограничительные меры.

"Мы еще не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций <…> Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы", — пояснил он.

Бургомистр добавил, что проекты наподобие "Северного потока — 2" играют важную роль в развитии маленького портового города: создаются новые рабочие места, появляется возможность рекламировать свой диапазон производительности на международном уровне.
"Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией <…> На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать", — добавил он.
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
08:00
"Убирайтесь немедленно". США угрожают Европе санкциями
Минувшей ночью палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против "Северного потока — 2". Если документ вступит в силу, то ограничительные меры затронут всех, кто прямо или косвенно связан со строительством газопровода. В их число может войти и Франк Крахт, поскольку в порту, на 90 процентов принадлежащему городу Засницу, стоят два российских корабля, намеревающихся завершить прокладку труб.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В декабре Вашингтон включил в оборонный бюджет санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas практически сразу остановила работы.
Москва неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Вчера, 09:47Сказано в эфире
Ответит ли немецкий бизнес на санкции США против "Северного потока-2"?Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против "Северного потока-2", заявили в Восточном комитете немецкой экономики. Политолог Юрий Светов предположил в эфире радио Sputnik, что может последовать за этими заявлениями.
160920223
Обсудить 8
ГерманияСШАСеверный поток — 2В миреЭкономика
Популярные комментарии
Однополярный мир в сфере безопасности эксплуатации газопроводов существует. Безусловный лидер, увы, США.
23 июля, 09:54
Igor Rod'ko
300109
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"Убирайтесь немедленно". США угрожают Европе санкциями
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