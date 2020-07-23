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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574760821.html
В России провели более 26 миллионов тестов на COVID-19
Более 26 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 267... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 26 миллионов тестов на COVID-19

08:29 23.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 26 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 267 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 26 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 267 315 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 296 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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