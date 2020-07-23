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В инфекционной больнице №2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 632 человека, у 112 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:22
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светлана краснова (врач)
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РИА Новости
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353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID

08:22 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 632 человека, у 112 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

"В больнице 632 человека (в том числе 12 в реанимации), из них: 181 человек с подозрением на COVID/112 случаев подтверждено лабораторно, из них: 5/5 детей, 12/12 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 72 человека, из них 11 с коронавирусом. Выписано 73 человека, из них 14 с выздоровлением по COVID.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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