В инфекционной больнице №2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID

"В больнице 632 человека (в том числе 12 в реанимации), из них: 181 человек с подозрением на COVID/112 случаев подтверждено лабораторно, из них: 5/5 детей, 12/12 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в соцсети Facebook.