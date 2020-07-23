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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574760623.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 18,5 тысячи
Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 360 и достигло 18 531, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:17
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коронавирус covid-19
узбекистан
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 18,5 тысячи

08:17 23.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 360 и достигло 18 531, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составляло 18 171, скончались 96 пациентов, 9521 выздоровели.
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"По состоянию на 23 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 18 531", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 99 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9872. В среду из больниц были выписаны 351 человек, это новый рекорд выздоровевших за день в стране, во вторник – 58, в понедельник – 184. Сейчас на лечении находятся 8560 пациентов с COVID-19, в том числе 100 - в тяжелом состоянии, 27 - в критическом.
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Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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