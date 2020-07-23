МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Роскачество проверило винные напитки и выявило в них разнообразные нарушения.

Как следует из сообщения , эксперты исследовали продукцию 20 торговых марок — 18 российских и по одной из Испании и Литвы. Их проверяли по более чем 40 показателям.

Согласно национальному стандарту, в винном напитке должно быть не меньше половины объема виноматериалов, а вторую половину составляют вода, ректификованный этиловый спирт, красители и ароматизаторы. Производитель может сделать эту смесь игристой за счет искусственно добавленной двуокиси углерода.

Эксперты установили, что большинство винных напитков делают из виноградного сырья, за исключением четырех, произведенных на основе фруктов. Однако результаты испытаний выявили в напитках 10 из 16 торговых марок нехарактерные для виноградных спиртов значения изотопов кислорода и водорода.

"Данные отклонения, хоть и не являются нарушением, но свидетельствуют о том, что при изготовлении этих напитков, вероятнее всего, использовались фруктовые спирты", — говорится в сообщении.

Роскачество также отмечает, что только у четырех образцов на этикетках было заявлено соответствие требованиям национального стандарта — при том что подобной информацией должна сопровождаться любая алкогольная продукция, продающаяся в России.

У семи напитков специалисты выявили несоответствия обязательным требованиям законодательства, все нарушения касались маркировки. Так, в двух напитках обнаружились консерванты, еще в двух значения объемной доли этилового спирта не совпадали с указанными на этикетке, продукция трех торговых марок не соответствовала наименованию "напиток полусладкий", еще в одной выявили синтетический краситель.

"Как показали результаты лабораторных испытаний, нельзя сделать однозначного вывода о качестве продукции, представленной в сегменте винных напитков. С одной стороны, на российском рынке действительно есть товары, произведенные с нарушением обязательных требований — информация о таких компаниях вместе с результатами проведенного исследования была направлена в Росалкогольрегулирование ", — говорится в сообщении.