Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200723/1574760325.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 44,41 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в четверг утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
минэнерго сша
brent
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:108:3256:1940_1400x0_80_0_0_5228fa8b3f43a567c6b3f130f9c81a5f.jpg
https://ria.ru/20200721/1574617097.html
https://ria.ru/20200705/1573894395.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:108:3256:1940_1400x0_80_0_0_5228fa8b3f43a567c6b3f130f9c81a5f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_263:0:2994:2048_1400x0_80_0_0_49bfb4923fffd75c49caf61f56da99ef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_604:0:2652:2048_1400x0_80_0_0_f6b1e5b3e54bb1e6b00583f441d20bdc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, минэнерго сша, brent, сша, экономика

Цены на нефть марки Brent выросли до 44,41 доллара за баррель

08:26 23.07.2020
306
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% - до 44,41 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,31% - до 42,03 доллара за баррель.
Люди в масках на улице Шанхая
21 июля, 08:00
Продают запасы: цены на нефть могут рухнуть из-за китайцев
Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 11,1 миллиона баррелей в сутки. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.
Работа нефтяных станков - качалок
5 июля, 08:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Рынки продолжают оценивать перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 миллионов человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.
500001
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАBrentСШАЭкономика
Рекомендуем
В больнице
В инфекционной больнице №2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID
Работник пожарной охраны
На Ямале два человека пострадали при пожаре в расселенном доме
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 26 миллионов тестов на COVID-19
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 18,5 тысячи
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии ответили США на угрозы санкций против "Северного потока — 2"
Дегустация
Роскачество проверило винные напитки
Водка
На Урале изъяли более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя
Семья в одном из парков Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Флаги США и Китая
СМИ: Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду
Лопата в песке
Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации в больнице
Прибывшие в Киргизию российские медики будут работать в "красной" зоне
Украинский военный
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Тяжелый вертолет Ми-26
Версию вертолета Ми-26Т2В для Арктики начнут создавать в 2021 году
Вывеска кофейни Шоколадница
"Коммерсант": владельцы "Шоколадницы" намерены разделить активы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев хочет разобраться с недобросовестными поставками топлива
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
10:47Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
10:29В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
10:28Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
10:25Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
10:23В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
Лента новостейМолния