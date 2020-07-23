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На Ямале два человека пострадали при пожаре в расселенном доме
Расселенный деревянный многоквартирный дом горел в Новом Уренгое (ЯНАО) на площади 400 "квадратов", пострадали два человека, они не должны были находиться в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:04
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый уренгой
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый уренгой, происшествия

На Ямале два человека пострадали при пожаре в расселенном доме

08:04 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Расселенный деревянный многоквартирный дом горел в Новом Уренгое (ЯНАО) на площади 400 "квадратов", пострадали два человека, они не должны были находиться в здании, сообщает региональное управление МЧС.
Пожар в ранее расселенной деревянной двухэтажке на улице Таежной произошел около 4 часов в четверг (2.00 мск). Официально в здании никто не проживал, подчеркнули в ведомстве.
Сотрудник МЧС
13 апреля, 06:47
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"Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Огнем поврежден дом на площади 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека, которые незаконно находились в доме. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Органы дознания выясняют причину пожара и виновных в случившемся. В управлении МЧС отметили, что пожары в расселенных деревянных домах - не редкость, учитывая, что там часто обитают бездомные или играют дети.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый УренгойПроисшествия
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