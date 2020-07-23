На Ямале два человека пострадали при пожаре в расселенном доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Расселенный деревянный многоквартирный дом горел в Расселенный деревянный многоквартирный дом горел в Новом Уренгое (ЯНАО) на площади 400 "квадратов", пострадали два человека, они не должны были находиться в здании, сообщает региональное управление МЧС

Пожар в ранее расселенной деревянной двухэтажке на улице Таежной произошел около 4 часов в четверг (2.00 мск). Официально в здании никто не проживал, подчеркнули в ведомстве.

"Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Огнем поврежден дом на площади 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека, которые незаконно находились в доме. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.