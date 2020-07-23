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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:55
михаил леус
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил леус, москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

07:55 23.07.2020
653
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСемья в одном из парков Москвы
Семья в одном из парков Москвы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семья в одном из парков Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура в столице плюс 18-20, в Подмосковье плюс 16-21. Ветер западный 4-9 метра в секунду, порывистый", - сообщил Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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