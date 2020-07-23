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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, ранен сотрудник Народной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:53
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
бмп-2
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, бмп-2, в мире

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

07:53 23.07.2020
395
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, ранен сотрудник Народной милиции ЛНР, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили об обстреле в среду со стороны украинских силовиков жилого района села Знаменка, в результате которого был поврежден жилой дом.
"За 22 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Знаменка. По данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате минометного обстрела был ранен сотрудник Народной милиции ЛНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаБМП-2В мире
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