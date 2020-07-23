В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, ранен сотрудник Народной милиции ЛНР, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили об обстреле в среду со стороны украинских силовиков жилого района села Знаменка, в результате которого был поврежден жилой дом.
"За 22 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Знаменка. По данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате минометного обстрела был ранен сотрудник Народной милиции ЛНР.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения