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На выпускном в Москве выступят более 40 артистов
Более 40 артистов выступят на общегородском выпускном в Москве в Парке Горького 24 июля, а в полночь выпускников ждет праздничный салют, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:43
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

На выпускном в Москве выступят более 40 артистов

07:52 23.07.2020 (обновлено: 10:43 23.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыпускницы московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускницы московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускницы московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 40 артистов выступят на общегородском выпускном в Москве в Парке Горького 24 июля, а в полночь выпускников ждет праздничный салют, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
"Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка. В 22.00 на сценах на Пушкинской набережной и у главного фонтана начнется грандиозный концерт – для ребят выступят их любимые певцы и артисты. Также в честь выпускников запустят праздничный салют. Безусловно, в этом году, как и всегда, приоритетом для нас является безопасность – поэтому мы предусмотрели строгое соблюдение всех эпидемиологических норм", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что первая площадка – "Фантазия #Мечтай" – это зона погружения в концепцию мероприятия. Пройдя сквозь входную арку Парка Горького, ребята окажутся на красной ковровой дорожке, где их будут ждать фотографы, театрализованные представления, тематические фотозоны и волшебный лес.
В зоне "Коммуникация #Общайся" на сцене Stand Up и "Открытый микрофон" выступят популярные комики телеканала ТНТ: Артем Винокур, Виктория Складчикова, Гурам Амарян, Ирина Приходько, Алексей Шамутило и другие. Также выпускники смогут проверить свои знания в интеллектуальной битве "Квиз, плиз!" и попробовать себя в популярном шоу "Comment Out. Выпускной edition".
"Для тех, кто еще не определился с выбором профессии, будет работать арт-объект "Кем ты станешь в будущем?" - гость сможет сфотографироваться, а робот случайным образом определит возможную специальность. Процесс будет сопровождаться зрелищным тесла-шоу. Арт-объект расположен на площадке "Наука #Открывай",- рассказали в пресс-службе.
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В зоне "Искусство #Твори" выпускники смогут побывать в необычном арт-лабиринте, а на территории "Экология #Береги" ребята и сопровождающие смогут отдохнуть под выступления джазовых музыкантов.
"На сцене Пушкинской набережной в 22.00 начнется грандиозный концерт. До 06.00 исполнять хиты и поздравлять выпускников будут более 40 артистов, среди которых Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами. С экранов к выпускникам обратятся более 20 знаменитостей – актриса Лиза Арзамасова, писатель Александр Цыпкин, ведущий "Comment Out" и "Галилео" Владимир Маркони, актриса Анна Хилькевич, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов и другие",- рассказали в пресс-службе.
Кроме того, на выпускном на сцене у фонтана выступят артисты Московского продюсерского центра, подведомственного департаменту культуры города Москвы: Blaque Song, Глеб Калюжный и группа "Шапито".
А в полночь для выпускников пройдет торжественный салют.
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В пресс-службе подчеркнули, что при проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. Выпускники и их сопровождающие классами проходят на территорию парка С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.
"Весь задействованный в мероприятии персонал проверят на коронавирус. Перед отправлением в Парк Горького всем участникам в автобусе измерят температуру и раздадут маски. На входе выпускникам повторно измерят температуру, а руки обработают антисептиком. К участию в мероприятии не будут допущены участники с повышенной температурой тела или с признаками респираторного заболевания",- рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что персонал также будет обеспечен средствами индивидуальной защиты - маски и перчатки. По всей территории парка будут установлены стойки с антисептиком для обработки рук. Поверхности по всей территории парка (включая фотозоны, арт-объекты, зоны отдыха) будут дезинфицировать. Всем гостям праздника будут раздавать бутилированную воду.
Ранее Роспотребнадзор Москвы сообщил, что он разрешил проведение выпускного в Парке Горького. На самом празднике также будут дежурить сотрудники ведомства.
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