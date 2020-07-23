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На Урале изъяли более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя
Правоохранительные органы изъяли на нескольких складах в Свердловской области более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя, сообщает в четверг Уральский округ... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:43
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
березовский
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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березовский
свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), березовский, свердловская область, екатеринбург, происшествия

На Урале изъяли более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя

07:43 23.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВодка
Водка
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Водка. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы изъяли на нескольких складах в Свердловской области более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя, сообщает в четверг Уральский округ Росгвардии.
"При содействии ОМОН в Свердловской области изъято из незаконного оборота более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного алкоголя.
В ходе обысков, проведенных одновременно на нескольких рыночных складах в Екатеринбурге и в городе Березовском, из незаконного оборота изъято свыше 100 тысяч стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции известных марок. Известно, что данная продукция поступала в торговые точки региона, где реализовывалась по низким ценам.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности организаторов незаконного бизнеса, отмечается в сообщении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БерезовскийСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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