https://ria.ru/20200723/1574759836.html
На Урале изъяли более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя
Правоохранительные органы изъяли на нескольких складах в Свердловской области более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя, сообщает в четверг Уральский округ... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:43
2020-07-23T07:43
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
березовский
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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березовский
свердловская область
екатеринбург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154346/67/1543466797_0:144:3131:1905_1400x0_80_0_0_06742e1089216b058244b0dcfac8c091.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), березовский, свердловская область, екатеринбург, происшествия