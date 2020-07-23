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В Киргизии за сутки выявили 967 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 967 за сутки, умерли 46 человек, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:39
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 967 случаев COVID-19

07:39 23.07.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек
БИШКЕК, 23 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 967 за сутки, умерли 46 человек, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 23 июля 2020 года по республике зарегистрированы 967 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 202 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 46 человек. Выздоровел 1031 человек.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 49 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2527 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 30 326. Умерли 1169 человек. Выздоровели 16791.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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