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Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет
В Швейцарии археологи обнаружили редкую форму, которая использовалась для изготовления ювелирных украшений на христианскую тематику. Об этом сообщает местный... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:47
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353
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швейцария, в мире

Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет

07:35 23.07.2020 (обновлено: 07:47 23.07.2020)
4279
© Depositphotos / PhotoWorldЛопата в песке
Лопата в песке
© Depositphotos / PhotoWorld
Лопата в песке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Швейцарии археологи обнаружили редкую форму, которая использовалась для изготовления ювелирных украшений на христианскую тематику. Об этом сообщает местный портал Swissinfo.
Форма использовалась для изготовления до семи различных предметов, включая серьги и распятие. По словам специалистов из местной археологической службы, находка датируется IX-XI веками.
Раскопки проводились в кантоне Граубюнден на юго-востоке страны. По мнению археологов, на месте раскопок в Средневековье располагался ремесленный район.
Сообщается, что найденный предмет является редким, в данном кантоне это первая находка такого рода. Ранее подобные формы на территории Швейцарии археологи находили лишь в Берне, Базеле и Винтертуре.
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