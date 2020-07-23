https://ria.ru/20200723/1574759662.html
Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет
В Швейцарии археологи обнаружили редкую форму, которая использовалась для изготовления ювелирных украшений на христианскую тематику. Об этом сообщает местный... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:35
2020-07-23T07:47
риа наука
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156311/02/1563110295_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_ce29d4d55e2eb5dd030c6d2092575166.jpg
https://ria.ru/20200715/1574363152.html
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156311/02/1563110295_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_ce29d4d55e2eb5dd030c6d2092575166.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156311/02/1563110295_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_a5e490092f4a149b267c9b87d2dc6fd3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156311/02/1563110295_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_a02e59d128751b95c46e872f2fcfda95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, в мире