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В Кузбассе за сутки выявили 67 случаев коронавируса
Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 67 жителей Кузбасса, один человек умер, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:01
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 67 случаев коронавируса

07:26 23.07.2020 (обновлено: 08:01 23.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 67 жителей Кузбасса, один человек умер, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У женщины из Новокузнецка болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии. 60 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1694 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1335 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, 20 новых случаев выявлено в Междуреченске, 17 – в Кемерово, девять – в Новокузнецке, шесть – в Белово, четыре – в Юрге, по два –в Анжеро-Судженске, Промышленновском и Юргинском районах, по одному – в Калтане, Ленинске-Кузнецокм, Топкинском, Чебулинском и Яйском районах.
"Вспышек нет", – пояснила собеседница агентства.
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 3050 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался, 1694 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5280 человек, сняты с наблюдения 79 627 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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