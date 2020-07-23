В Кузбассе за сутки выявили 67 случаев коронавируса

"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У женщины из Новокузнецка болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии. 60 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1694 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1335 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.