Дегтярев хочет разобраться с недобросовестными поставками топлива

"Попрошу министерство ЖКХ совместно с комитетом по ТЭК подготовить мне справку недобросовестных поставщиках, кто пытается нажиться на "северном завозе" и на других вопросах. Будем обращаться в правоохранительные органы", - сказал Дегтярев.