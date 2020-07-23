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Дегтярев хочет разобраться с недобросовестными поставками топлива
Власти Хабаровского края намерены предпринимать жесткие меры в отношении недобросовестных поставщиков, которые выступают посредниками в завозе топлива в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:22
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев хочет разобраться с недобросовестными поставками топлива

07:24 23.07.2020 (обновлено: 08:22 23.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Власти Хабаровского края намерены предпринимать жесткие меры в отношении недобросовестных поставщиков, которые выступают посредниками в завозе топлива в отдаленные территории региона, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Дегтярев в четверг провел совещание по подготовке ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к зиме.
"Попрошу министерство ЖКХ совместно с комитетом по ТЭК подготовить мне справку недобросовестных поставщиках, кто пытается нажиться на "северном завозе" и на других вопросах. Будем обращаться в правоохранительные органы", - сказал Дегтярев.
"Если люди выигрывают конкурс, заведомо понимая, что они не могут исполнить обязательства, будем принимать самые жесткие меры", - сказал он.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
06:35
Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае
2581104
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Михаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
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