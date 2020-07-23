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Сенатор от Хабаровского края хочет успокоить выходящих на митинги людей
Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова планирует на следующей неделе приехать в Хабаровск, где 12 дней проходят несанкционированные митинги в поддержку... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T07:06
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
хабаровский край
политика
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, хабаровский край, политика

Сенатор от Хабаровского края хочет успокоить выходящих на митинги людей

07:06 23.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова планирует на следующей неделе приехать в Хабаровск, где 12 дней проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает политик в своем аккаунте в Instagram.
"Планирую прилететь в Хабаровск на следующей неделе, выйду к митингующим обязательно. Нужно успокаиваться и взвешенно подходить к насущному вопросу", - сообщает Грешнякова.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Мистрюков - один из учредителей компании "Торэкс" и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестован в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Также были арестованы его предполагаемые соучастники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей – все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
Несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств, проходят в Хабаровске с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
Самые массовые митинги были 11 и 18 июля, они собрали до 12 тысяч и до 10 тысяч человек соответственно. Правительство региона призывало жителей края не допускать массовых беспорядков и помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией.
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