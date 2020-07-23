Сенатор от Хабаровского края хочет успокоить выходящих на митинги людей

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Сенатор от Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова планирует на следующей неделе приехать в Хабаровск , где 12 дней проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала , сообщает политик в своем аккаунте в Instagram

"Планирую прилететь в Хабаровск на следующей неделе, выйду к митингующим обязательно. Нужно успокаиваться и взвешенно подходить к насущному вопросу", - сообщает Грешнякова.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК ФСБ , ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву . Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.

Мистрюков - один из учредителей компании "Торэкс" и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестован в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Также были арестованы его предполагаемые соучастники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей – все четверо сейчас проходят по делу Фургала.

Несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств, проходят в Хабаровске с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.