В Германии за сутки выявили 569 случаев коронавируса

Днем ранее сообщалось о 454 новых случаях заболевания и пяти летальных исходах.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 203 368, скончались 9 101 пациент с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189 тысяч человек.