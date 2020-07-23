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Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:43
жкх
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200722/1574730699.html
знаний нет, опыта нет, совести видать тоже коли при этом вцепился в должность как клещ.. вдобавок спортсмен, а это самый плохой вариант - у таких здоровья навалом муть разводить и там рыбку ловить, а на что то реально полезное ни разу не видел чтоб ума хватило... щас этот дартаньян из школы демагога жырика ярких лозунгов накидает и дальше начнется типовой распил бюджета. На Урале гарант как поставит губернатора, так тот стабильно через несколько лет сбегает за бугор с наворованным... президентская вертикаль власти называется..
205
Вот прямо интересно, как далеко зайдёт его карьера?
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_0:94:922:613_1400x0_80_0_0_d446eecefa7fe55cb0db2d38bd953d71.jpg
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жкх, михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае

06:35 23.07.2020 (обновлено: 10:43 23.07.2020)
35140
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 23 — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.
И.о. главы солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. Он отметил, что задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения.

"Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих. Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией. Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть , попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования", — прокомментировал Дегтярев.

Он добавил, что неплатежи граждан связаны исключительно с высокими тарифами.
"У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло – не очень хорошо", — отметил глава региона.
Михаил Дегтярев
Вчера, 16:55
Дегтярев пообещал обсуждать с хабаровчанами решения по инфраструктуре
Как пояснил журналистам министр краевого ЖКХ Дарий Тюрин, планируется рассмотреть вопрос о снижение тарифов для малообеспеченных граждан.
Также Дегтярев на совещании поручил чиновникам поработать над лексикой при представлении ему докладов и быть точными в формулировках и датах решения проблем ЖКХ и отопительного сезона.
"Давайте мы с лексикой будем осторожнее. Разбираемся, подумаем, обсудим.. Если есть предложения, нужно рассказывать, если есть проблемы, нужно ориентироваться на сроки… Надо более конкретно каждому на своем участке разбираться", — заключил он.
Тюрин сообщил, что не видит рисков в подготовке ЖКХ к зиме, добавив, что все сложные вопросы решаются в ручном режиме.
Михаил Дегтярев
Вчера, 16:52
Дегтярев пообещал подключить все свои связи на благо хабаровчан
12119867188300
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ЖКХМихаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
знаний нет, опыта нет, совести видать тоже коли при этом вцепился в должность как клещ.. вдобавок спортсмен, а это самый плохой вариант - у таких здоровья навалом муть разводить и там рыбку ловить, а на что то реально полезное ни разу не видел чтоб ума хватило... щас этот дартаньян из школы демагога жырика ярких лозунгов накидает и дальше начнется типовой распил бюджета. На Урале гарант как поставит губернатора, так тот стабильно через несколько лет сбегает за бугор с наворованным... президентская вертикаль власти называется..
23 июля, 08:01
Валерий Смирнов
156604039
Вот прямо интересно, как далеко зайдёт его карьера?
23 июля, 07:23
Александр Тарасенко
247121019
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