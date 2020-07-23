Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 — РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.

И.о. главы солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. Он отметил, что задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения.

"Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих. Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией. Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть , попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования", — прокомментировал Дегтярев.

Он добавил, что неплатежи граждан связаны исключительно с высокими тарифами.

"У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло – не очень хорошо", — отметил глава региона.

Как пояснил журналистам министр краевого ЖКХ Дарий Тюрин, планируется рассмотреть вопрос о снижение тарифов для малообеспеченных граждан.

Также Дегтярев на совещании поручил чиновникам поработать над лексикой при представлении ему докладов и быть точными в формулировках и датах решения проблем ЖКХ и отопительного сезона.

"Давайте мы с лексикой будем осторожнее. Разбираемся, подумаем, обсудим.. Если есть предложения, нужно рассказывать, если есть проблемы, нужно ориентироваться на сроки… Надо более конкретно каждому на своем участке разбираться", — заключил он.