В Хабаровске осудили участника нападения на инкассаторов в 2006 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Суд в Хабаровском крае приговорил к 8 годам колонии строгого режима одного из участников нападения на инкассаторов в банке в 2006 году, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, 14 июля 2006 года осуждённый вместе с двумя подельниками в филиале одного из банков Хабаровска совершил вооруженное нападение на инкассаторов с целью хищения крупной суммы денежных средств. Во время совершения преступления один из инкассаторов был убит, второй ранен, также был ранен охранник финансового учреждения. Добычей злоумышленников стали 14 миллионов рублей. После совершения преступления они скрылись", - говорится в сообщении.
Личности нападавших установили быстро. В 2006 году во время задержания один из них оказал вооруженное сопротивление и был убит. Второй фигурант в 2010 году получил 15 лет тюрьмы. Третий участник разбойного нападения уехал из России и был объявлен в международный розыск. В 2018 году его нашли в другой стране, в 2019 году - вернули в Хабаровск.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает следствие.