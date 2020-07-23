В Хабаровске осудили участника нападения на инкассаторов в 2006 году

Личности нападавших установили быстро. В 2006 году во время задержания один из них оказал вооруженное сопротивление и был убит. Второй фигурант в 2010 году получил 15 лет тюрьмы. Третий участник разбойного нападения уехал из России и был объявлен в международный розыск. В 2018 году его нашли в другой стране, в 2019 году - вернули в Хабаровск.