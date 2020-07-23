Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574758620.html
В Хабаровске осудили участника нападения на инкассаторов в 2006 году
Суд в Хабаровском крае приговорил к 8 годам колонии строгого режима одного из участников нападения на инкассаторов в банке в 2006 году, сообщает региональное... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T06:13
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1400x0_80_0_0_30314ed46b07d9855817fe7c24e5c6e8.jpg
https://ria.ru/20200603/1572382378.html
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1400x0_80_0_0_30314ed46b07d9855817fe7c24e5c6e8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_3a84a0c8ea0c7e59ee85af13a53d1283.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_771:0:2818:2047_1400x0_80_0_0_acd9ff632e5b5345fdcfffb2a23e147b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровск, происшествия

В Хабаровске осудили участника нападения на инкассаторов в 2006 году

06:13 23.07.2020
447
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Суд в Хабаровском крае приговорил к 8 годам колонии строгого режима одного из участников нападения на инкассаторов в банке в 2006 году, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, 14 июля 2006 года осуждённый вместе с двумя подельниками в филиале одного из банков Хабаровска совершил вооруженное нападение на инкассаторов с целью хищения крупной суммы денежных средств. Во время совершения преступления один из инкассаторов был убит, второй ранен, также был ранен охранник финансового учреждения. Добычей злоумышленников стали 14 миллионов рублей. После совершения преступления они скрылись", - говорится в сообщении.
Личности нападавших установили быстро. В 2006 году во время задержания один из них оказал вооруженное сопротивление и был убит. Второй фигурант в 2010 году получил 15 лет тюрьмы. Третий участник разбойного нападения уехал из России и был объявлен в международный розыск. В 2018 году его нашли в другой стране, в 2019 году - вернули в Хабаровск.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает следствие.
Нападение на инкассаторов в Красноярске
3 июня, 09:09
Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках
1300012
Обсудить 0
ХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Ан-2
Вылет судов для поиска пропавшего в Бурятии Ан-2 перенесли из-за непогоды
Казахстан
В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не считает Байдена сообразительным
Самолет Ан-2
В Бурятии возбудили дело после исчезновения Ан-2
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19
Поисково-спасательная операция пропавшего мужчины на Ключевском вулкане
На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего 17 дней назад
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев хочет разобраться с недобросовестными поставками топлива
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 569 случаев коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса
Патрульный корабль проекта 22160
На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин"
Спящий мужчина
Ортопед назвал способ улучшить сон
Лопата в песке
Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
10:47Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
10:29В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
10:28Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
10:25Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
10:23В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
Лента новостейМолния