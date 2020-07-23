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Вылет судов для поиска пропавшего в Бурятии Ан-2 перенесли из-за непогоды
Вылет воздушных судов, работающих на поиске пропавшего в Бурятии Ан-2, перенесен из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T06:18
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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РИА Новости
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353
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исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия

Вылет судов для поиска пропавшего в Бурятии Ан-2 перенесли из-за непогоды

05:43 23.07.2020 (обновлено: 06:18 23.07.2020)
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CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости. Вылет воздушных судов, работающих на поиске пропавшего в Бурятии Ан-2, перенесен из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.
"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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"Вылет поисковых судов перенесен из-за погодных условий. Ориентировочно вылеты отложены на 11.30 по Иркутску (6.30 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее в республиканском главке МЧС сообщили о штормовом предупреждении. По информации Бурятского гидрометцентра, в четверг местами по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами до 24 метров.
В управлении МЧС по Бурятии сообщили, что каждый день Ми-8 и Ан-2 прочесывают примерно 2 тысячи квадратных километров леса. За три дня было обследовано около 6 тысяч "квадратов" леса.
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Исчезновение Ан-2 в БурятииРеспублика БурятияАн-2Происшествия
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