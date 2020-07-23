Вылет судов для поиска пропавшего в Бурятии Ан-2 перенесли из-за непогоды

"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
28 октября 2019, 10:00В Пермском крае обнаружили место падения пропавшего легкомоторного самолета
"Вылет поисковых судов перенесен из-за погодных условий. Ориентировочно вылеты отложены на 11.30 по Иркутску (6.30 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее в республиканском главке МЧС сообщили о штормовом предупреждении. По информации Бурятского гидрометцентра, в четверг местами по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами до 24 метров.
В управлении МЧС по Бурятии сообщили, что каждый день Ми-8 и Ан-2 прочесывают примерно 2 тысячи квадратных километров леса. За три дня было обследовано около 6 тысяч "квадратов" леса.