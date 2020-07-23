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Олег Имамеев стал мэром Благовещенска
Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T05:38
благовещенск
политика
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благовещенск, политика

Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

05:38 23.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя мэра, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
"Всего голосование проходило с участием 24 депутатов, за Олега Имамеева проголосовал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был пустой. Кроме Имамеева для тайного голосования была представлена кандидатура Сергея Шимко - директора МП "Муниципальный центр международного сотрудничества", - сообщил собеседник агентства.
В должность он вступит после инаугурации в субботу.
Депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра в конце мая 2015 года. Пока областным центром Приамурья руководит Валентина Калита, она официально вступила в должность мэра Благовещенска 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок полномочий Калиты истекает в июле.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
20 июля, 16:17
В Благовещенске митинг в поддержку Фургала шел около часа
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра проходит в два этапа: конкурс документов и презентация программы пятилетнего социально-экономического развития Благовещенска.
Имамеев в своем плане развития Благовещенска сделал акцент на том, что необходимо продолжать строить школы и детские сады, по его мнению, нужно добиваться для города статуса территории опережающего развития, содействовать развитию молодежного бизнеса и туризма. Отдельно Имамеев предложил уделить внимание реконструкции ливневой канализации: практически после каждого сильного дождя власти вынуждены вводить в Благовещенске режим ЧС. Также в его плане пятилетнего развития благоустройство дворов и сокращение затрат на содержание аппарата администрации.
Шимко предлагал сделать город доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, строить новые дороги, благоустраивать город, делать дешевле услуги детских секций и кружков.
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БлаговещенскПолитика
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