Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя мэра, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.

"Всего голосование проходило с участием 24 депутатов, за Олега Имамеева проголосовал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был пустой. Кроме Имамеева для тайного голосования была представлена кандидатура Сергея Шимко - директора МП "Муниципальный центр международного сотрудничества", - сообщил собеседник агентства.

В должность он вступит после инаугурации в субботу.

Депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра в конце мая 2015 года. Пока областным центром Приамурья руководит Валентина Калита, она официально вступила в должность мэра Благовещенска 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок полномочий Калиты истекает в июле.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра проходит в два этапа: конкурс документов и презентация программы пятилетнего социально-экономического развития Благовещенска.

Имамеев в своем плане развития Благовещенска сделал акцент на том, что необходимо продолжать строить школы и детские сады, по его мнению, нужно добиваться для города статуса территории опережающего развития, содействовать развитию молодежного бизнеса и туризма. Отдельно Имамеев предложил уделить внимание реконструкции ливневой канализации: практически после каждого сильного дождя власти вынуждены вводить в Благовещенске режим ЧС. Также в его плане пятилетнего развития благоустройство дворов и сокращение затрат на содержание аппарата администрации.