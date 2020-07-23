В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Санитарные врачи фиксируют рост числа бессимптомных случаев коронавируса в Приморье, распространение преобладает среди офисных работников, сообщает правительство региона.
Как отметила замглавного санитарного врача Приморья Светлана Морозова, за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался – это мужчина 68 лет, у которого было тяжелое течение болезни, осложненное наличием хронических заболеваний. За сутки выписаны 84 человека, всего с начала пандемии 4434.
"Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работу, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус", – сказала санитарный врач, чьи слова приводятся в сообщении.
Морозова отметила, что распространяется COVID-19 преимущественно в возрастной группе от 30 до 50 лет, коронавирус преобладает в среде офисных работников.
В Приморском крае с начала пандемии зафиксировано 5948 случаев коронавируса. В регионе продолжают действовать режим повышенной готовности, который предусматривает масочный режим, социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.