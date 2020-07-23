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Распространение нового коронавируса
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В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса
Санитарные врачи фиксируют рост числа бессимптомных случаев коронавируса в Приморье, распространение преобладает среди офисных работников, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T05:37
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса

05:37 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Санитарные врачи фиксируют рост числа бессимптомных случаев коронавируса в Приморье, распространение преобладает среди офисных работников, сообщает правительство региона.
Как отметила замглавного санитарного врача Приморья Светлана Морозова, за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался – это мужчина 68 лет, у которого было тяжелое течение болезни, осложненное наличием хронических заболеваний. За сутки выписаны 84 человека, всего с начала пандемии 4434.
"Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работу, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус", – сказала санитарный врач, чьи слова приводятся в сообщении.
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Морозова отметила, что распространяется COVID-19 преимущественно в возрастной группе от 30 до 50 лет, коронавирус преобладает в среде офисных работников.
В Приморском крае с начала пандемии зафиксировано 5948 случаев коронавируса. В регионе продолжают действовать режим повышенной готовности, который предусматривает масочный режим, социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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