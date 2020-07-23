В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса

"Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работу, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус", – сказала санитарный врач, чьи слова приводятся в сообщении.