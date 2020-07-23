Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тест-систем и реагентов для выявления COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
"Киргизской стороне будут переданы разработанные Роспотребнадзором тест-системы и реагенты для проведения 50 тысяч исследований на новый коронавирус", - говорится в сообщении.
С февраля в Киргизию уже передано более 150 тысяч тестов. Отмечается, что на сегодняшний день российские тест-системы производства ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, а также реагенты для диагностики COVID-19 ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора поставлены уже в 33 страны мира.
Ранее сообщалось, что российские медики отправляются в четверг в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. В группу российских экспертов вошли эпидемиологи, вирусологи и лабораторные работники из научных организаций Роспотребнадзора, они займутся организацией лабораторной диагностики COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.