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Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19
Российский Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тест-систем и реагентов для выявления COVID-19, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T05:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киргизия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, общество

Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19

05:35 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тест-систем и реагентов для выявления COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
"Киргизской стороне будут переданы разработанные Роспотребнадзором тест-системы и реагенты для проведения 50 тысяч исследований на новый коронавирус", - говорится в сообщении.
С февраля в Киргизию уже передано более 150 тысяч тестов. Отмечается, что на сегодняшний день российские тест-системы производства ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, а также реагенты для диагностики COVID-19 ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора поставлены уже в 33 страны мира.
Ранее сообщалось, что российские медики отправляются в четверг в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. В группу российских экспертов вошли эпидемиологи, вирусологи и лабораторные работники из научных организаций Роспотребнадзора, они займутся организацией лабораторной диагностики COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиргизияОбщество
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