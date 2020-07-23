Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19

"Киргизской стороне будут переданы разработанные Роспотребнадзором тест-системы и реагенты для проведения 50 тысяч исследований на новый коронавирус", - говорится в сообщении.

С февраля в Киргизию уже передано более 150 тысяч тестов. Отмечается, что на сегодняшний день российские тест-системы производства ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, а также реагенты для диагностики COVID-19 ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора поставлены уже в 33 страны мира.