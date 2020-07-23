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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574758247.html
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T05:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мурашко
михаил мишустин
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://ria.ru/20200721/1574625034.html
Не понял, нам ведь по телевизору и по этому же самому РИА чуть ли не каждый день с гордостью рапортуют о том, как наши ученые, впереди планеты всей, и о том, какая у нас замечательная медицина и наука.
23
у НИХ уже всё спланировано. ОНИ точно знают КОГДА начнётся "эпидемия", и у НИХ уже есть готовое "лекарство"... ОНИ уже даже не шифруются!
21
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, михаил мурашко, михаил мишустин, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество, в мире

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

05:26 23.07.2020
23415
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его выступление транслировали в Twitter организации.
По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.
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Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.
"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.

Российские вакцины

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
В данный момент, как рассказал Мишустин, работы по разработке вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения. Этим, в том числе, занимаются министерство образования и науки, министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор.
"В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин, это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность. И по двум фактически клинические испытания находятся на финальной стадии: это Центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся уже к началу испытаний, это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
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Выпуск на особых условиях

Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях – параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и к выпуску вакцины на условиях, что значит параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать. Планируем также использовать электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что эффективность и безопасность вакцины сейчас подтверждается, но чем больше людей будут получать вакцину, тем больше будет данных, которые нужно будет проанализировать.
По словам Мурашко, вакцинация должны идти через лабораторно-поликлинические подразделения.
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Разрешения на испытания

Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что до конца этой недели будет получено разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор".
"То же самое можно отнести, я говорю о конце этого года, надеюсь очень, к вакцине, которая разрабатывается нашим научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Здесь документы тоже уже поданы на клинические исследования. Надеюсь, что на этой неделе они получат разрешение, и соответственно осенью это тоже подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала она журналистам.
Голикова также отметила, что вакцина, которая разрабатывается Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи находится сейчас на завершении клинических исследований.
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"И предполагается, что в августе будут документы на государственную регистрацию. В любом случае, будут идти пострегистрационные клинические исследования, и одновременно уже начнется производство этой вакцины", - сказала вице-премьер.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса. По последним данным организации, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14 765 256, число летальных исходов - 612 054. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 811 127 и Европе - 3 124 701.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
6120248
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбществоВ мире
Популярные комментарии
Не понял, нам ведь по телевизору и по этому же самому РИА чуть ли не каждый день с гордостью рапортуют о том, как наши ученые, впереди планеты всей, и о том, какая у нас замечательная медицина и наука.
23 июля, 05:56
МНМихаил Николанко
7140002
у НИХ уже всё спланировано. ОНИ точно знают КОГДА начнётся "эпидемия", и у НИХ уже есть готовое "лекарство"... ОНИ уже даже не шифруются!
23 июля, 05:53
Eugene Shilkin
1530003
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