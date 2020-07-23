В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Люди начнут получать вакцину против Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его выступление транслировали в Twitter организации.

По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.

Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.

Российские вакцины

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.

В данный момент, как рассказал Мишустин, работы по разработке вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения. Этим, в том числе, занимаются министерство образования и науки, министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор

"В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин, это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность. И по двум фактически клинические испытания находятся на финальной стадии: это Центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся уже к началу испытаний, это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Выпуск на особых условиях

Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях – параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

"Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и к выпуску вакцины на условиях, что значит параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать. Планируем также использовать электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Он отметил, что эффективность и безопасность вакцины сейчас подтверждается, но чем больше людей будут получать вакцину, тем больше будет данных, которые нужно будет проанализировать.

По словам Мурашко, вакцинация должны идти через лабораторно-поликлинические подразделения.

Разрешения на испытания

Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что до конца этой недели будет получено разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор".

"То же самое можно отнести, я говорю о конце этого года, надеюсь очень, к вакцине, которая разрабатывается нашим научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Здесь документы тоже уже поданы на клинические исследования. Надеюсь, что на этой неделе они получат разрешение, и соответственно осенью это тоже подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала она журналистам.

Голикова также отметила, что вакцина, которая разрабатывается Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи находится сейчас на завершении клинических исследований.

"И предполагается, что в августе будут документы на государственную регистрацию. В любом случае, будут идти пострегистрационные клинические исследования, и одновременно уже начнется производство этой вакцины", - сказала вице-премьер.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса. По последним данным организации, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14 765 256, число летальных исходов - 612 054. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 811 127 и Европе - 3 124 701.