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На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин"
Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:05
россия
черное море
безопасность
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патрульная шхуна как крейсер Аврора это гигантомания , как обычно сделали какую то здоровенную лоханку с экипажем как на авианосце . это все равно что патрулировать по городу не на уазике втроем а на фуре лонг с 50 ментами в кунге
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Очень красивый. Россия-морская держава!
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россия
черное море
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РИА Новости
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353
60
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353
60
россия, черное море, безопасность

На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин"

05:02 23.07.2020 (обновлено: 09:05 23.07.2020)
16844
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160
Патрульный корабль проекта 22160
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патрульный корабль проекта 22160. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Экипаж проведет наладку и проверку главной энергетической установки на разных режимах работы, испытает резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также протестирует внутрикорабельные средства связи.
Планируется, что "Павел Державин" войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.
Ранее в Минобороны сообщали, что в ВМФ он поступит ранее обозначенного контрактом срока. Передача флоту назначена до конца 2020 года.
На Черном море уже служат два таких сторожевика, построенные на Зеленодольском заводе имени Горького, — "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".
Патрульные корабли проекта 22160 разработаны Северным конструкторским бюро. На них впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Они предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.
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56693556
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РоссияЧерное мореБезопасность
Популярные комментарии
патрульная шхуна как крейсер Аврора это гигантомания , как обычно сделали какую то здоровенную лоханку с экипажем как на авианосце . это все равно что патрулировать по городу не на уазике втроем а на фуре лонг с 50 ментами в кунге
23 июля, 08:16
Охотник 911
3000067
Очень красивый. Россия-морская держава!
23 июля, 06:46
ИДИрина Дектярева
5801001
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