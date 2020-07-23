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В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случая коронавируса и 31 бессимптомного носителя, из больниц выписали 15 пациентов, следует из сообщения госкомитета по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T04:41
2020-07-23T04:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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коронавирус covid-19, китай, в мире
ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 22 новых случая коронавируса
и 31 бессимптомного носителя, из больниц выписали 15 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что 22 новых случаев 19 - локальные, (18 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, один – в провинции Ляонин
), остальные три - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 729 случаев коронавирусной инфекции, 78 855 человек выздоровели, 240 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 2023, выздоровели 1947 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 31 такой случай, из них семь – ввозные, остальные 24 – локальные, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 176 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии было выявлены 2632 случая заражения (14 человек скончались, 1334 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване
заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.