В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 729 случаев коронавирусной инфекции, 78 855 человек выздоровели, 240 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 2023, выздоровели 1947 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 31 такой случай, из них семь – ввозные, остальные 24 – локальные, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 176 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.