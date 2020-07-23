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США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией
Прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен из-за российской внешней политики, заявил на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:01
россия
сша
в мире
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Омерика - империя зла.
88
С дипломатического на русский язык это будет так: "Все наши попытки добиться от России послушания и исполнения наших желаний не возымели действия. Поэтому мы попытаемся наказать её за непослушание санкциями".
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, сша, в мире

США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией

04:39 23.07.2020 (обновлено: 10:01 23.07.2020)
10767
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен из-за российской внешней политики, заявил на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

"Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России, — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения, которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме", — сказал он на слушаниях в сенате.

Так Биган ответил на вопрос, чем именно вызваны недавние санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним лиц и компаний.
На прошлой неделе в американский санкционный список внесли трех россиян и пять компаний, связанных с Пригожиным, которого Вашингтон считает связанным с российскими властями. Как пояснил Совет национальной безопасности при Белом доме, речь идет о компаниях, участвующих в "скрытном уклонении от санкций в Судане, Гонконге и Таиланде". Их обвиняют в "иностранном вмешательстве в демократические процессы".
Пригожин уже несколько лет находится под санкциями по обвинению в причастности к конфликту на Украине и вмешательстве в американские выборы.
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25181952242
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РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Омерика - империя зла.
23 июля, 04:50
ЛКЛысый Кучерявый
53261107
С дипломатического на русский язык это будет так: "Все наши попытки добиться от России послушания и исполнения наших желаний не возымели действия. Поэтому мы попытаемся наказать её за непослушание санкциями".
23 июля, 07:11
SVSurfer V
7150009
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