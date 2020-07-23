США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен из-за российской внешней политики, заявил на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
"Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России, — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения, которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме", — сказал он на слушаниях в сенате.
Так Биган ответил на вопрос, чем именно вызваны недавние санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним лиц и компаний.
На прошлой неделе в американский санкционный список внесли трех россиян и пять компаний, связанных с Пригожиным, которого Вашингтон считает связанным с российскими властями. Как пояснил Совет национальной безопасности при Белом доме, речь идет о компаниях, участвующих в "скрытном уклонении от санкций в Судане, Гонконге и Таиланде". Их обвиняют в "иностранном вмешательстве в демократические процессы".
Пригожин уже несколько лет находится под санкциями по обвинению в причастности к конфликту на Украине и вмешательстве в американские выборы.