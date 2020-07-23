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Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по новой коронавирусной инфекции, об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T04:25
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19

04:25 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по новой коронавирусной инфекции, об этом сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор сообщает об открытии российского портала препринтов по COVID-19 – COVID-19 Preprints. Цель нового портала – повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что портал позволит оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса. Также на портале могут размещать свои статьи на русском и английском языках как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.
Предварительная публикация на портал может происходить одновременно с направлением рукописи в журнал. Это позволит привлечь дополнительных экспертов для оценки и повысить качество материала, доработав его в соответствии с публичными комментариями специалистов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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