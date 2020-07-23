Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19

"Роспотребнадзор сообщает об открытии российского портала препринтов по COVID-19 – COVID-19 Preprints. Цель нового портала – повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что портал позволит оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса. Также на портале могут размещать свои статьи на русском и английском языках как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.