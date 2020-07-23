Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по новой коронавирусной инфекции, об этом сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор сообщает об открытии российского портала препринтов по COVID-19 – COVID-19 Preprints. Цель нового портала – повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что портал позволит оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса. Также на портале могут размещать свои статьи на русском и английском языках как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.
Предварительная публикация на портал может происходить одновременно с направлением рукописи в журнал. Это позволит привлечь дополнительных экспертов для оценки и повысить качество материала, доработав его в соответствии с публичными комментариями специалистов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.