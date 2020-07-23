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В вахтовом поселке на Колыме зафиксировали вспышку COVID-19
Медики зафиксировали новую вспышку COVID-19 в вахтовом поселке компании "Полиметалл" в Среднеканском округе Колымы, там заболели семь человек, еще у семерых... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T04:15
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, происшествия

В вахтовом поселке на Колыме зафиксировали вспышку COVID-19

04:15 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МАГАДАН, 23 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики зафиксировали новую вспышку COVID-19 в вахтовом поселке компании "Полиметалл" в Среднеканском округе Колымы, там заболели семь человек, еще у семерых имеются клинические проявления заболевания, но пока не готовы результаты тестирования, сообщила РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 1243 человека, семеро умерли, 816 вылечились. Сейчас вирус особенно быстро распространяется в крупнейшем населённом пункте региона – в Магадане. На Колыме по-прежнему действует строгий масочный режим.
"В вахтовом поселке компании "Полиметалл" коронавирус диагностировали семи сотрудникам, еще у семерых имеются клинические проявления болезни, но тесты пока не готовы. Контактных лиц много, больше 200 человек. Мы пошли по сценарию назначения химиопрофилактики всем контактным. Может быть, это покажется кому-то непопулярным, но с учетом того, что там нет дорог, автомобильный транспорт туда не ходит, летает только вертолет, такое решение приняли штаб, министерство здравоохранения и Роспотрбенадзор. Мы вывозим всех заболевших. За всеми контактными устанавливаем наблюдение, тесные контакты изолируются, остальные получают химиопрофилактику", - сообщила Кузьменко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьПроисшествия
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