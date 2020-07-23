В вахтовом поселке на Колыме зафиксировали вспышку COVID-19

"В вахтовом поселке компании "Полиметалл" коронавирус диагностировали семи сотрудникам, еще у семерых имеются клинические проявления болезни, но тесты пока не готовы. Контактных лиц много, больше 200 человек. Мы пошли по сценарию назначения химиопрофилактики всем контактным. Может быть, это покажется кому-то непопулярным, но с учетом того, что там нет дорог, автомобильный транспорт туда не ходит, летает только вертолет, такое решение приняли штаб, министерство здравоохранения и Роспотрбенадзор. Мы вывозим всех заболевших. За всеми контактными устанавливаем наблюдение, тесные контакты изолируются, остальные получают химиопрофилактику", - сообщила Кузьменко.