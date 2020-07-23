В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за движение между рядами и опасное лавирование. Об этом пишут " Известия " со ссылкой на автора инициативы, депутата Светлану Бессараб

Согласно проекту закона за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе мотоциклисты могут быть оштрафованы на три тысячи рублей. Если такое движение имеет признаки опасного вождения и лавирования между рядами, то наказание может составить 15 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от двух до шести месяцев.

Фиксировать правонарушение предлагается путем привлечения автоинспекции, а также с помощью камер наблюдения и видеорегистраторов.

Как рассказала "Известиям" Бессараб, по сравнению с автомобилистами количество водителей мотоциклов, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, почти в 30 раз больше. Парламентарий отметила, что мотоциклисты не защищены от травм из-за особенностей их транспортных средств.