https://ria.ru/20200723/1574757975.html
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за движение между рядами и опасное лавирование. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на автора РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T04:15
2020-07-23T08:35
россия
светлана бессараб
авто
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200701/1573717313.html
https://ria.ru/20200227/1565290503.html
glober1
Тогда пусть эти ..УМНИКИ.. делают дополнительные полосы для двух колесников, ибо многие модели снабжены двигателем воздушного охлаждения, через неделю стояния в пробках, такой двигатель даже с принудительным охлаждением можно смело выбрасывать на свалку, дума будет оплачивать капитальный ремонт такого двигателя, или инициаторы этой всей ерунды из своего кармана.?!.. Из этого сразу видно что в думе нет ни одного мало мальски разбирающегося человека со знанием технической конструкции данного вида транспорта, пусть тогда хоть проконсультируются у знающих механиков, если у самих головы нет на плечах..
339
Ирина Шустрова
Лучше бы штрафовали за нарушение закона о тишине в ночное время!!! И вообще--Они обнаглели! Свою жизнь не ценят и других подвергают опасности!
234
83
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/19/1557521986_0:118:3222:1930_1400x0_80_0_0_180fb653c350bab4b294f8069c9860b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, светлана бессараб, авто, госдума рф, общество
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
В Госдуме
предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за движение между рядами и опасное лавирование. Об этом пишут "Известия
" со ссылкой на автора инициативы, депутата Светлану Бессараб
.
Согласно проекту закона за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе мотоциклисты могут быть оштрафованы на три тысячи рублей. Если такое движение имеет признаки опасного вождения и лавирования между рядами, то наказание может составить 15 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от двух до шести месяцев.
Фиксировать правонарушение предлагается путем привлечения автоинспекции, а также с помощью камер наблюдения и видеорегистраторов.
Как рассказала "Известиям" Бессараб, по сравнению с автомобилистами количество водителей мотоциклов, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, почти в 30 раз больше. Парламентарий отметила, что мотоциклисты не защищены от травм из-за особенностей их транспортных средств.
Согласно данным ГУОБДД МВД, за четыре месяца мотосезона 2019 года – с мая по август включительно - в России произошло 2908 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 313 и пострадали 3184 человека. По словам начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД полковника Антона Белана, водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, им необходимо особенно внимательно относиться к соблюдению правил дорожного движения.