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Билл Гейтс: людям может понадобиться несколько доз вакцины от COVID-19
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, благотворительный фонд которого выделил 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, предупредил, что для... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:29
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, билл гейтс, сша, в мире

Билл Гейтс: людям может понадобиться несколько доз вакцины от COVID-19

04:11 23.07.2020 (обновлено: 09:29 23.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, благотворительный фонд которого выделил 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, предупредил, что для формирования иммунитета к коронавирусу человеку может потребоваться не одна, а несколько доз вакцины, передает телеканал CBS News.
"На данный момент не похоже, чтобы какая-либо из вакцин подействовала после разовой дозы. На это была надежда в самом начале", — заявил Гейтс в интервью телеканалу.
При этом он не исключил, что какая-либо вакцина, в особенности второго поколения, в будущем может "удивить".
"Мы надеемся, что всего две (дозы. — Прим. ред.). Хотя в случае с пожилыми людьми порой будет требоваться больше", — сказал основатель Microsoft, отвечая на вопрос о том, сколько доз вакцины будет необходимо.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.
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