Билл Гейтс: людям может понадобиться несколько доз вакцины от COVID-19

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Основатель корпорации Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс , благотворительный фонд которого выделил 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 , предупредил, что для формирования иммунитета к коронавирусу человеку может потребоваться не одна, а несколько доз вакцины, передает телеканал CBS News

"На данный момент не похоже, чтобы какая-либо из вакцин подействовала после разовой дозы. На это была надежда в самом начале", — заявил Гейтс в интервью телеканалу.

При этом он не исключил, что какая-либо вакцина, в особенности второго поколения, в будущем может "удивить".

"Мы надеемся, что всего две (дозы. — Прим. ред.). Хотя в случае с пожилыми людьми порой будет требоваться больше", — сказал основатель Microsoft, отвечая на вопрос о том, сколько доз вакцины будет необходимо.