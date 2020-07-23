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Ортопед назвал способ улучшить сон
Правильный матрас и корректное его использование могут защитить человека от синдрома хронической усталости, рассказал в интервью радио Sputnik директор центра... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T04:08
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РИА Новости
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россия, первый мгму имени сеченова, общество

Ортопед назвал способ улучшить сон

04:00 23.07.2020 (обновлено: 04:08 23.07.2020)
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© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
Спящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
Спящий мужчина
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правильный матрас и корректное его использование могут защитить человека от синдрома хронической усталости, рассказал в интервью радио Sputnik директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой.
Человек проводит во сне треть жизни, это время уходит на восстановление организма. Слишком мягкий или продавленный матрас может испортить сон, что негативно отразиться на состоянии здоровья. Неровное полотно матраса приводит к изменению позы во время сна, искривлению позвоночника, появлению болей в спине, разбитости утром. Результатом может стать синдром хронической усталости, пояснил радио Sputnik Константин Терновой.
"Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии", - рассказал врач.      
Избежать этих проблем поможет правильный матрас и корректный уход за ним. Константин Терновой рекомендует выбирать максимально жесткий вариант и периодически его переворачивать, чтобы не образовывали "пролежни".
"Со временем человек продавливает любой матрас. Чем хуже его качество, тем быстрее это происходит. Если человек с большой массой тела, то матрас тоже быстро продавится. Чтобы не появлялись пролежни в матрасе, его надо переворачивать или менять на другой. Как часто это надо делать - это зависит от качества матраса и от тех, кто на нем спит. Определить это можно визуально. Вмятины просто остаются", - рассказал врач в интервью радио Sputnik.
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РоссияПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
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