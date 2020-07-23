На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего 17 дней назад

О ЧП с туристами на Ключевской сопке стало известно 6 июля. Двое мужчин совершали восхождение на вулкан. На северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он потерял сознание. Предполагается, что причиной этого могла стать горная болезнь. Спасатели выехали на место происшествия и два дня сняли со склона одного мужчину. Поиски второго продолжились, но камнепад и селевые потоки долгое время не позволяли спасателям добраться до вершины, где должен был находиться турист. На помощь спасателям из Приморья прибыли коллеги пропавшего мужчины — альпинисты спортклуба "Восток".