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На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего 17 дней назад
Туриста, пропавшего 17 дней назад при восхождении на вулкан на Камчатке, нашли мертвым, сообщает краевое Министерство специальных программ и по делам... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:01
камчатский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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камчатский край, происшествия

На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего 17 дней назад

03:57 23.07.2020 (обновлено: 10:01 23.07.2020)
7430
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция пропавшего мужчины на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция пропавшего мужчины на Ключевском вулкане
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция пропавшего мужчины на Ключевском вулкане
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл — РИА Новости. Туриста, пропавшего 17 дней назад при восхождении на вулкан на Камчатке, нашли мертвым, сообщает краевое Министерство специальных программ и по делам казачества.
"Сегодня спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская сопка, где было обнаружено тело пропавшего альпиниста", — говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Сейчас спасатели и альпинисты занимаются спуском тела погибшего со склона.
О ЧП с туристами на Ключевской сопке стало известно 6 июля. Двое мужчин совершали восхождение на вулкан. На северном склоне, в 200 метрах от кратера, у одного из них отказали ноги, он потерял сознание. Предполагается, что причиной этого могла стать горная болезнь. Спасатели выехали на место происшествия и два дня сняли со склона одного мужчину. Поиски второго продолжились, но камнепад и селевые потоки долгое время не позволяли спасателям добраться до вершины, где должен был находиться турист. На помощь спасателям из Приморья прибыли коллеги пропавшего мужчины — альпинисты спортклуба "Восток".
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Ключевской вулкан — наиболее активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области, самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 метров). Он расположен в Ключевской группе вулканов в северной части Центрально-Камчатской депрессии, на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи, примерно в 30 километрах от горы.
В ноябре прошлого года началось вершинное извержение Ключевской сопки, в апреле из кратера начала изливаться лава. Из-за этого туристам не рекомендуют совершать восхождения.
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