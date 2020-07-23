https://ria.ru/20200723/1574757717.html
В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
Специалисты МЧС рассказали, как понять, что человек тонет, отметив, что для его спасения есть всего пара минут. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:35
2020-07-23T03:35
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152407/46/1524074610_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_89d635dc4a0ab88c84435156390ec19a.jpg
https://ria.ru/20200720/1574575617.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152407/46/1524074610_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_89d635dc4a0ab88c84435156390ec19a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152407/46/1524074610_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_56533e665f0e850bb593fc454a647037.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152407/46/1524074610_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_731e7a55a87f20ef4cc6a5e6bb9d52aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Специалисты МЧС
рассказали, как понять, что человек тонет, отметив, что для его спасения есть всего пара минут.
В ведомстве подчеркнули, что порой трудно понять, что человек тонет, потому что он не издает никаких звуков и не размахивает руками.
"Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему - у вас есть всего пара минут на спасение", - подчеркнули в МЧС
Человек, который тонет, обычно держится в воде вертикально с вытянутыми руками и инстинктивно пытается удержаться наплаву, не двигая ногами. Также в ведомстве отметили, что тонущий то будет погружаться в воду, то выныривать, при этом голова его откидывается назад, рот открыт, он начинает дышать часто в попытке захватить воздух. Человек будет пытаться перевернуться на спину, плыть и барахтаться в воде, но безуспешно.
В ведомстве напомнили: для того чтобы уберечь себя и близких, нужно купаться только в организованных для этого местах, кроме того, нельзя купаться в нетрезвом состоянии. Спасатели призывают уделять особое внимание детям и не оставлять их без внимания ни на секунду, ведь по статистике этого бывает достаточно, чтобы малыш оступился, нахлебался воды и утонул.