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В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
Специалисты МЧС рассказали, как понять, что человек тонет, отметив, что для его спасения есть всего пара минут. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:35
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет

03:35 23.07.2020
1947
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "купаться запрещено"
Знак купаться запрещено
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Знак "купаться запрещено". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты МЧС рассказали, как понять, что человек тонет, отметив, что для его спасения есть всего пара минут.
В ведомстве подчеркнули, что порой трудно понять, что человек тонет, потому что он не издает никаких звуков и не размахивает руками.
"Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему - у вас есть всего пара минут на спасение", - подчеркнули в МЧС
Человек, который тонет, обычно держится в воде вертикально с вытянутыми руками и инстинктивно пытается удержаться наплаву, не двигая ногами. Также в ведомстве отметили, что тонущий то будет погружаться в воду, то выныривать, при этом голова его откидывается назад, рот открыт, он начинает дышать часто в попытке захватить воздух. Человек будет пытаться перевернуться на спину, плыть и барахтаться в воде, но безуспешно.
В ведомстве напомнили: для того чтобы уберечь себя и близких, нужно купаться только в организованных для этого местах, кроме того, нельзя купаться в нетрезвом состоянии. Спасатели призывают уделять особое внимание детям и не оставлять их без внимания ни на секунду, ведь по статистике этого бывает достаточно, чтобы малыш оступился, нахлебался воды и утонул.
Автомобиль скорой медицинской помощи
20 июля, 08:24
В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка
5713903
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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