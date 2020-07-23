В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты Специалисты МЧС рассказали, как понять, что человек тонет, отметив, что для его спасения есть всего пара минут.

В ведомстве подчеркнули, что порой трудно понять, что человек тонет, потому что он не издает никаких звуков и не размахивает руками.

"Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему - у вас есть всего пара минут на спасение", - подчеркнули в МЧС

Человек, который тонет, обычно держится в воде вертикально с вытянутыми руками и инстинктивно пытается удержаться наплаву, не двигая ногами. Также в ведомстве отметили, что тонущий то будет погружаться в воду, то выныривать, при этом голова его откидывается назад, рот открыт, он начинает дышать часто в попытке захватить воздух. Человек будет пытаться перевернуться на спину, плыть и барахтаться в воде, но безуспешно.