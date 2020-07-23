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Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:32
россия
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), общество

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

03:20 23.07.2020 (обновлено: 10:32 23.07.2020)
14943
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗасуха
Засуха
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Засуха. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов из-за засухи и суховеев.
Речь идет об Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае.
Отмечается также, что засуха может привести к снижению урожая в юго-восточных районах Ростовской области, ряде районов северо-востока и юга Волгоградской области, на северо-востоке Краснодарского края, на севере и в центре Калмыкии.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных российских реках могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха грозит Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях не исключены торфяные пожары.
Андрей Травников
Вчера, 11:35
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи
8197118745
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РоссияВсероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Общество
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