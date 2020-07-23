Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов из-за засухи и суховеев.
Речь идет об Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае.
Отмечается также, что засуха может привести к снижению урожая в юго-восточных районах Ростовской области, ряде районов северо-востока и юга Волгоградской области, на северо-востоке Краснодарского края, на севере и в центре Калмыкии.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных российских реках могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха грозит Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях не исключены торфяные пожары.